Принявшие участие в акции «Зелёный десант» красноярцы собрали более 20 тонн мусора

В 2022 году в трех районах Красноярска: Октябрьском, Центральном и Железнодорожном неравнодушные горожане насобирали тонны мусора на экологической акции «Зелёный десант».

Для генеральной уборки территории в Красноярске на этот раз использовали три территории: остров Молокова в центре города, мусорно-поисковая операция по спасению ручья реки Бугач, а третьей локацией стал ручей «Серебряный».

Команды по уборке территорий, которые состояли из общественных организаций города, молодежных объединений и просто неравнодушных горожан, насобирали огнетушители, шампура и мангалы, бетонные остатки конструкций, навесы, диваны, металл, стекло, пластик и, конечно, покрышки. Много покрышек. Очень много.

Были на событии и интерактивные площадки, посадка саженцев и конкурс на самую уникальную находку в каждой из локаций.

Фото: vk.com/svoedelomc