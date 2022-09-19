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Принявшие участие в акции «Зелёный десант» красноярцы собрали более 20 тонн мусора

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Красноярск
10:13 19 Сентября 2022
общество, красноярск, события, экология, молодежь
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В 2022 году в трех районах Красноярска: Октябрьском, Центральном и Железнодорожном неравнодушные горожане насобирали тонны мусора на экологической акции «Зелёный десант».

Принявшие участие в акции «Зелёный десант» красноярцы собрали более 20 тонн мусора

Для генеральной уборки территории в Красноярске на этот раз использовали три территории: остров Молокова в центре города,  мусорно-поисковая операция по спасению ручья реки Бугач, а третьей локацией стал ручей «Серебряный».

Принявшие участие в акции «Зелёный десант» красноярцы собрали более 20 тонн мусора

Команды по уборке территорий, которые состояли из общественных организаций города, молодежных объединений и просто неравнодушных горожан, насобирали огнетушители, шампура и мангалы, бетонные остатки конструкций, навесы, диваны, металл, стекло, пластик и, конечно, покрышки. Много покрышек. Очень много. 

Были на событии и интерактивные площадки, посадка саженцев и конкурс на самую уникальную находку в каждой из локаций.

Принявшие участие в акции «Зелёный десант» красноярцы собрали более 20 тонн мусора

Фото: vk.com/svoedelomc

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