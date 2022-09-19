Красноярцев на рабочей неделе ждёт тепло до +20 градусов

По прогнозу Гидрометцентра, 19 сентября в Красноярске будет +17° С, облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 3,8 м/с. Ночью — +12° С, возможен небольшой дождь.

20 сентября дневная температура — +14° С, ветер западный 4,8 м/с, возможен небольшой дождь. Ночью — +10° С.

21 сентября днём +14° С, ветер западный 2,5 м/с, облачно с прояснениями. Ночью — до +11° С.

22 сентября потеплеет до +20° С, пасмурно, ветер юго-западный 3,9 м/с. Ночная температура воздуха — +14° С.

23 сентября днём будет +15° С, пасмурно, ветер западный 3,4 м/с. Ночью — до +8° С

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов