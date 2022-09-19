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В Железногорске работник свинокомплекса украл деньги у коллеги и обвинил в этом подростков

Главная Общество
Красноярск
12:30 19 Сентября 2022
в красноярском крае, кража, деньги, полиция, преступление
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В Красноярском крае в Железногорске 47-летний сотрудник свинокомплекса похитил у своего коллеги деньги и обвинил в этом ни в чем неповинных подростков. Злоумышленник хотел избежать уголовной ответственности, однако не вышло.

В полиции сообщили, что в правоохранительные органы обратился 43-летний мужчина, который заявил о том, что из его вагона-бытовки, находящегося на территории свинокомплекса, украли 40 тыс рублей.

При осмотре места преступления сотрудники полиции установили, что следов взлома на замке нет, однако сетка на маленьком окне была вырвана.

Охранник-разнорабочий свинокомплекса сообщил, что во время кражи видел группу подростков и указал, что через оконный проем могли пролезть только подростки. Инспекторы ПДН проверили выдвинутую версию и установили, что несовершеннолетние не причастны к краже.

В рамках расследования была выдвинута версия, что к совершению преступления причастен охранник. За месяц до кражи денежных средств, подозреваемый втайне сделал дубликат ключа от вагона-бытовки. С пострадавшим охранник находился в приятельских отношениях и был в курсе того, где тот хранил деньги.

Впоследствии мужчина признался в содеянном, а похищенные 40 тыс рублей были найдены в гаражном боксе его родственника. Также охранник заявил, что намеренно повредил окно, чтобы отвести от себя подозрения. Добавим, что подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.  

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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