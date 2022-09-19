В Красноярске пенсионерка украла у пациентов больницы 130 тысяч рублей

69-летнюю красноярку осудят за серию краж из женских сумок. Преступления были совершены в одной из больниц.

В июне 2021 года в отдел полиции поступило заявление от жительницы Пировского района о том, что у неё похитили из сумки кошелёк с 15 тыс. руб. и банковскими картами.

Женщина пояснила, что приехала в больницу с дочерью и оставила сумку возле кабинета врача, попросив присмотреть за ней одну из посетительниц. После прохождения процедур, потерпевшая увидела, что на её телефон поступило несколько СМС о списании денег со счёта. Она заблокировала карты. Женщине был причинён ущерб — 17 300 руб.

Сотрудники полиции установили, что к совершению преступлений может быть причастна 69-летняя жительница Красноярска. Она обвиняется по 10 эпизодам преступлений, из них 5 краж кошельков из сумок потерпевших и кражи денег с похищенных банковских карт. Общий ущерб — более 130 тыс. руб.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Фото: © РИА Новости /Алексей Мальгавко