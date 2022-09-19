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В Красноярске госавтоинспекторы проверили влияние кваса, кефира и энергетика на показания алкотестера

Главная Общество
Красноярск
11:32 19 Сентября 2022
общество, красноярск, проверка, гибдд
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Для эксперимента на показания алкотестера выбрали квас, кефир, энергетический напиток и безалкогольное пиво.

Эксперимент провели с гонщиками на трассе «Красное кольцо». Участники IV этапа Чемпионата Красноярского края по кольцевым гонкам перед началом испытания были проверены на приборе «Драгер», который показал отсутствие алкоголя.

Сразу после употребления стакана кваса (0,9 мг/л) и безалкогольного пива (0, 121 мг/л) алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Через 10 минут показания были нулевыми, рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: © vk.com/gibdd24

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