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Какая температура должна быть в квартире в отопительный сезон рассказали в Роспотребнадзоре

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Красноярск
10:30 19 Сентября 2022
в красноярске, тепло, теплоснабжение, схема теплоснабжения, роспотребнадзор
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В Красноярске стартовал отопительный сезон и в домах горожан, а также в различных учреждениях должно появляться тепло.

В этой связи руководитель краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев рассказал, какая температура должна быть в помещениях при работающих батареях.

  • В жилых помещениях квартиры температура должна быть не ниже 18°C, в угловых комнатах — 20°C.
  • В игровых комнатах детсадов — не ниже 21°С.
  • В школьных классах — не ниже 18°C.
  • В больничных палатах — не ниже 20°С.

Если температура будет ниже, то необходимо обратиться в УК для устранения неполадок. Также потребитель имеет право на перерасчет стоимости коммунальной услуги.

Фото: © Никита Алексеев

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