Какая температура должна быть в квартире в отопительный сезон рассказали в Роспотребнадзоре

В Красноярске стартовал отопительный сезон и в домах горожан, а также в различных учреждениях должно появляться тепло.

В этой связи руководитель краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев рассказал, какая температура должна быть в помещениях при работающих батареях.

В жилых помещениях квартиры температура должна быть не ниже 18°C, в угловых комнатах — 20°C.

В игровых комнатах детсадов — не ниже 21°С.

В школьных классах — не ниже 18°C.

В больничных палатах — не ниже 20°С.

Если температура будет ниже, то необходимо обратиться в УК для устранения неполадок. Также потребитель имеет право на перерасчет стоимости коммунальной услуги.

Фото: © Никита Алексеев