Какая температура должна быть в квартире в отопительный сезон рассказали в Роспотребнадзоре

В Красноярске стартовал отопительный сезон и в домах горожан, а также в различных учреждениях должно появляться тепло.
В этой связи руководитель краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев рассказал, какая температура должна быть в помещениях при работающих батареях.
- В жилых помещениях квартиры температура должна быть не ниже 18°C, в угловых комнатах — 20°C.
- В игровых комнатах детсадов — не ниже 21°С.
- В школьных классах — не ниже 18°C.
- В больничных палатах — не ниже 20°С.
Если температура будет ниже, то необходимо обратиться в УК для устранения неполадок. Также потребитель имеет право на перерасчет стоимости коммунальной услуги.
Фото: © Никита Алексеев