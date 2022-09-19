8-летнюю девочку эвакуировали спасатели с «Красноярских Столбов»

В Красноярске в воскресенье, 18 сентября, спасателям пришлось выезжать в нацпарк «Красноярские Столбы» в связи с сообщением родителей 8-летней девочки.

Несовершеннолетняя получила растяжение голеностопа, находясь в районе скалы «Слоник». В результате девочка была эвакуирована спасателями.

В вечернее время спасатели выезжали в Березовский район. Дело в том, что в районе Есауловской петли 20-летний парень повредил голеностоп и не мог самостоятельно спуститься вниз. Специалисты нашли молодого человека и доставили до автомобиля.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости