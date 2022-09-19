Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

С начала года 5 371 житель края перевёл мошенникам 978 279 888 рублей. За неделю же жертвами интернет-преступников стали 140 человек, они перевели 24 526 730 руб.

Участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банков, сообщают в прокуратуре Красноярского края.

Например, жительнице Мотыгинского района на мобильный телефон пришло сообщение о возможности вложения денег в инвестиции с сопровождением брокера. На сообщение она ответила согласием. Затем ей позвонил мужчина, представившись брокером, он сообщил номер счёта, куда перевести средства для начала работы. Во время общения с мошенниками, потерпевшая сообщила сведения банковской карты и паспортные данные. Обнаружив пропажу денег со счёта, женщина обратилась в банк, оказалось, что на неё оформили кредит. Потерпевшей причинён ущерб — 1,1 млн руб., сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина