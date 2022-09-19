Прокуратура декриминализирует Берёзовский район

Всеми руководителями органов правоохраны в мае разработан и утверждён план декриминализации Берёзовского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Повод: сложившаяся устойчивая криминогенная обстановка в сфере использования и отчуждения государственного и муниципального имущества.

Запланированы более 45 мероприятий. Они направлены на снижение уровня экономических и должностных преступлений и установление законности в районе.

За пять месяцев провели более 50 проверок различных сфер деятельности. В зоне особого внимания — земельный и лесной вопрос.

Проверено выделение более 1,2 тыс. земельных участков, выявлено свыше 60 фактов незаконного их предоставления, использования сельхозугодий для разработки полезных ископаемых.

Прокуратура подготовила более 30 исков о возвращении незаконно предоставленных земель в муниципальную собственность.

Расследуют 10 уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальной землей. Фигуранты, среди которых имеются и должностные лица, разработали преступную схему незаконного предоставления земель в собственность с якобы расположенными на них объектами недвижимости. При этом их фактически не было.

Вскрыты факты преступной деятельности «чёрных риэлторов», которые вводили в заблуждение собственников квартир и, применяя к ним физическое насилие, добивались переоформления прав на недвижимость и её отчуждения в свою пользу. Кроме этого, имеются факты доведения до самоубийства и убийства. Расследование уголовных дел продолжается.

Установлена преступная группа, занимающаяся расхищением муниципальных предприятий. А также выводом имущества и их фиктивным банкротством. Уголовные дела расследуются.

Прокуратура проверяет имущественное положение должностных лиц муниципалитета, регистрирующих и контролирующих органов. Также даётся оценка заключённым ими сделкам, уровню доходов и расходов.

Прокуратура и региональный минлесхоз организовали проверку по выявлению земельных участков, незаконно сформированных и предоставленных в собственность в границах лесного фонда.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина