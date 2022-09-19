В Красноярске начинается отопительный сезон

Сегодня в Красноярске, 19 сентября, официально стартует отопительный сезон. Процесс подачи тепла в батареи будет постепенным, а это значит, что далеко не все красноярцы получат тепло в понедельник.

Дело в том, что в первую очередь отопление будут давать в общеобразовательные учреждения, медучреждения и детские сады. Только после этого к теплу начнут подключать жилые дома, затем общественные здания и вузы.

Отопление в домах красноярцев должно появиться в течение 10 дней. Если через указанный срок батареи будут холодными, то следует обратиться в УК или ТСЖ.

Фото: © Никита Алексеев