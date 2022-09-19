39-летний житель Шарыпово пытался похитить с дачного участка более 200 кг овощей

В Красноярском крае в Шарыпово местный житель пытался похитить с дачного участка свыше 200 кг овощей. В полицию обратилась женщина и рассказала, что она вместе с мужем приехала на дачный участок, расположенный в пос. Дубинино. Они заметили неизвестного мужчину, который пытался вынести с участка 190 кг картофеля, 600 гр моркови, 800 гр свеклы, 1,7 кг кабачков, 12,5 кг капусты, 1,5 кг огурцов и газовую печь с чайником.

Супруг женщины смог задержать злоумышленника. После этого его доставили в отделение. В отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

Фото: © Никита Алексеев