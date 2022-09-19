В Красноярске добрый кондуктор помогла горожанам в поисках смартфона

Жительница Красноярска рассказала в паблике «мкрн. Солнечный. Красноярск» о потере телефона в автобусе на маршруте №63 и добром экипаже, который нашёл и передал ей в руки технику.

«Здравствуйте! Хочу поделиться доброй историей субботнего дня! Моя 8-летняя дочь сегодня оставила телефон в автобусе 63 маршрута. Нам повезло, что его нашла кондуктор Анна. Она сразу ответила на мой звонок, сказала, что они без проблем привезут телефон и дождутся меня на конечной остановке. Кондуктор застеснялась, но я сфотографировала автобус. О добрых экипажах нужно рассказывать чаще», — пишет довольная красноярка.