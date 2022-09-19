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В Красноярске добрый кондуктор помогла горожанам в поисках смартфона

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Красноярск
08:31 19 Сентября 2022
происшествия, общество, красноярск, помощь, телефон
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Жительница Красноярска рассказала в паблике «мкрн. Солнечный. Красноярск» о потере телефона в автобусе на маршруте №63 и добром экипаже, который нашёл и передал ей в руки технику. 

«Здравствуйте! Хочу поделиться доброй историей субботнего дня! Моя 8-летняя дочь сегодня оставила телефон в автобусе 63 маршрута. Нам повезло, что его нашла кондуктор Анна. Она сразу ответила на мой звонок, сказала, что они без проблем привезут телефон и дождутся меня на конечной остановке. Кондуктор застеснялась, но я сфотографировала автобус. О добрых экипажах нужно рассказывать чаще», — пишет довольная красноярка. 

Напомним, что ранее sibnovosti.ru рассказывали об автобусе на маршруте №63, который укатился из-за того, что водитель забыл поставить на ручной тормоз автобус.

Фото: @vk.com/krsk_solnechnyi

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