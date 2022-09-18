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Воровавшая из женских сумок предстанет перед судом

Главная Общество
Красноярск
16:00 18 Сентября 2022
общество, кража, суд, красноярск
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Красноярские сотрудники полиции направили в суд материалы уголовного дела, которое возбуждено в отношении женщины воровавшей из женских сумок. 

В начале лета 2021 года в полицию обратилась женщина с заявлением о краже. Пострадавшая рассказала, что из ее сумки вытащили кошелек, в котором было 15 000 рублей и банковские карты. Когда она обнаружила пропажу, то сразу заблокировала карты. 

В итоге у потерпевшей похитили более 17 тысяч рублей. 

Во время расследования правоохранители выяснили, что виновной является 69-летняя женщина, которая могла обокрасть еще пятерых жительниц Красноярска. Обвиняемая причинила материальный ущерб на сумму более 130 тысяч рублей. 

Материалы уголовного дела направлены в суд. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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