Воровавшая из женских сумок предстанет перед судом

Красноярские сотрудники полиции направили в суд материалы уголовного дела, которое возбуждено в отношении женщины воровавшей из женских сумок.

В начале лета 2021 года в полицию обратилась женщина с заявлением о краже. Пострадавшая рассказала, что из ее сумки вытащили кошелек, в котором было 15 000 рублей и банковские карты. Когда она обнаружила пропажу, то сразу заблокировала карты.

В итоге у потерпевшей похитили более 17 тысяч рублей.

Во время расследования правоохранители выяснили, что виновной является 69-летняя женщина, которая могла обокрасть еще пятерых жительниц Красноярска. Обвиняемая причинила материальный ущерб на сумму более 130 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко