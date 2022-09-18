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Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

Главная Общество
Красноярск
14:00 18 Сентября 2022
общество, наркотики, полиция, красноярск
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В Красноярске сотрудники полиции нашли у мужчины 200 грамм растительного наркотика. 

Правоохранители выяснили, что у местного жителя в доме находятся наркотики. Во время обыска в бане было обнаружено растительное вещество со специфическим запахом. Изъятые наркотики были направлены в лабораторию, где эксперты выяснили, что это марихуана и гашишное масло. 

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение хранение без цели сбыта наркотических средств». 

Фото: 24.мвд.рф

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