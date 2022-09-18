Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

В Красноярске сотрудники полиции нашли у мужчины 200 грамм растительного наркотика.

Правоохранители выяснили, что у местного жителя в доме находятся наркотики. Во время обыска в бане было обнаружено растительное вещество со специфическим запахом. Изъятые наркотики были направлены в лабораторию, где эксперты выяснили, что это марихуана и гашишное масло.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение хранение без цели сбыта наркотических средств».

Фото: 24.мвд.рф