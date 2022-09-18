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В Красноярске прошел "Кросс нации"

Главная Общество
Красноярск
11:50 18 Сентября 2022
общество, красноярск, спорт, забег
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Всероссийский день бега «Кросс нации» прошел на острове на Татышев. В забеге приняли участие около 2000 человек. 

Дистанцию в 10 км под названием "Познай себя" пробежали 350 участников всех возрастов. Победителем среди женщина стала жительница Лесосибирска Ксения Давыдова, а среди мужчину первым к финишу прибежал Тимофей Дадыко. 

В самом массовом забеге преодолеть дистанцию в 2022 метра решилось 1,5 тысячи человек. Испытать себя решил и Денис Петровский министр спорта Красноярского края. 

Денис Петровский рассказал, что решил показать гражданам, что бегать - это доступно. Он также отметил, что популярность бега растет. 

Отметим, что "кросс нации" прошел в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Фото: kraysport.ru 

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