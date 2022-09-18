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В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

Главная Общество
Красноярск
09:50 18 Сентября 2022
общество, убийство, полиция, поиски, красноярск
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Сотрудникам ГУ МВД России по Красноярскому краю удалось найти подозреваемого в убийстве, которое было совершено 8 лет назад. 

В конце 2014 года в полицию обратилась женщина, которая заявила об исчезновении своего брата. Полицейские начали искать пропавшего и устанавливать все события того дня. Поиски растянулись на 8 лет. Однако правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. 

Как оказалось в день исчезновения пострадавший с приятелем выпивали. Во время их посиделок завязалась ссора, в результате которой подозреваемый убил мужчину.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

 

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