В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

Сотрудникам ГУ МВД России по Красноярскому краю удалось найти подозреваемого в убийстве, которое было совершено 8 лет назад.

В конце 2014 года в полицию обратилась женщина, которая заявила об исчезновении своего брата. Полицейские начали искать пропавшего и устанавливать все события того дня. Поиски растянулись на 8 лет. Однако правоохранителям удалось установить личность подозреваемого.

Как оказалось в день исчезновения пострадавший с приятелем выпивали. Во время их посиделок завязалась ссора, в результате которой подозреваемый убил мужчину.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости