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Специалисты завершают строительство очистных сооружений в Первоманске

Главная Общество
Красноярск
18:10 17 Сентября 2022
в красноярском крае, строительство, правительство, объекты, население
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В Красноярском крае продолжаются мероприятия по строительству новых очистных сооружений в пос. Первоманске. На строительной площадке готовность объекта оценили более чем на 85% и работы находятся в завершающей стадии.

Очистные сооружения будут принимать стоки из централизованной системы водоотведения и септиков, находящихся в частных жилых домах населенного пункта.

Работы по возведению сооружений проходят в рамках краевой программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности». На создание очистных сооружений было направлено порядка 42,6 миллионов рублей.

По словам и.о. директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса» Алексея Пузика, специалисты на стройплощадке установили и отсыпали четыре подземных ёмкости для стоков, произвели монтаж насосов, запорной арматуры и осуществили трубопроводную обвязку внутри резервуаров.

Со следующей недели стартуют работы по заливке фундаментов для монтажа двух модулей системы управления очистными сооружениями. В настоящий момент специалисты подготавливают всё для того, чтобы провести врезку вводного трубопровода станции в центральный канализационный коллектор пос. Первоманск. Именно по нему будут доставляться стоки в очистные сооружения.  

Также стало известно, что в октябре запланировано проведение пуско-наладочных работ с участием коммунальных служб, которые протестируют объект.

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев отметил важность сооружений как для Первоманска, так и для жителей расположенных рядом поселений, у которых появится возможность доставлять туда стоки. Сооружение будет обеспечивать высокую степень очистки за счет использования передовых технологий и материалов при возведении объекта.

Благодаря появлению очистных сооружений удастся существенно улучшить экологическую ситуацию на территории. В текущем году строительство такого же объекта ведется в Боготоле.

Очистные сооружения могут очищать до 240 кубических метров стоков в день со всего Первоманска. Очистка канализации предусматривает 3-этапный цикл – механический, биологический (с использованием бактерий) и обеззараживание ультрафиолетом.

Добавим, что для Манского района появление очистной станции станет настоящим событием. Дело в том, что на территории района отсутствуют очистные сооружения.

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