26-летний житель Красноярска пойдет под суд за повторную езду в нетрезвом виде

26-летний житель Красноярска может отправиться в тюрьму за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Весной текущего года на улице Глинки дорожными полицейскими был остановлен автомобиль Honda Accord для проверки. У водителя иномарки были замечены явные признаки алкогольного опьянения. Прибор показал - 0,95 мг/л.

Впоследствии выяснилось, что мужчина не имел права управлять автомобилем, так как его лишили прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде.

По факту случившегося было заведено уголовное дело. Теперь красноярцу грозит до 2-х лет колонии. Уголовное дело передано в суд.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости