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В Красноярске в Октябрьском районе появился новый сквер

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Красноярск
16:01 17 Сентября 2022
в красноярске, благоустройство, администрация
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В Красноярске в Октябрьском районе появилось новое благоустроенное пространство. Сквер расположен рядом с домами на ул. Академика Киренского №122 и ул. Новосибирской №41. Напомним, что в минувшем году более четырех тысяч жителей района отдали свои голоса за создание нового сквера.

По словам председателя совета дома №41 на ул. Новосибирской Надежды Волковой, в прошлом на месте сквера были подвалы и развалины. После благоустройства жители других домов начали приходить в сквер.

Новое общественное пространство открылось праздничной программой – с песнями, выступлением клону и шоу мыльных пузырей. Кроме того, для юных посетителей работали развлекательные площадки и проводили уроки вождения электромобиля. Добавим, что в следующем году между домами №69 и №71 на Ладо Кецховели будет открыт еще один сквер.

Фото: © Администрация г. Красноярска

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