Полицию Зеленогорска подняли по тревоге из-за пропажи 10-летнего мальчика

В Красноярском крае в субботу, 17 сентября, стало известно о том, что личный состав полиции Зеленогорска подняли по тревоге в связи с пропажей 10-летнего мальчика. Накануне в вечернее время в полицию обратилась мама мальчика, которая заявила о пропаже сына.

Правоохранители обследовали заброшенные постройки, подвалы и чердаки, однако найти ребенка пока не удалось. Сейчас поисками мальчика занимаются более 50 полицейских.

Приметы: на вид 9-10 лет, плотного телосложения, рост 150 см, волосы светло-русые средней длины, глаза карие. Был одет в кофту чёрного цвета (с капюшоном) с бело-красным рисунком, спортивные штаны со вставками белого цвета и красными крестами внизу, черные кроссовки с белой подошвой. Также у пропавшего передний зуб со сколом. При обнаружении мальчика звонить по номерам: 02 или 102, (39169)3-45-02.

UPD: Мальчик найден живым и его здоровью ничего не угрожает.

Фото: © Поиск пропавших детей