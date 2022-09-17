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Арт-объект в виде сердца появился в Красноярске около театра Пушкина

Главная Общество
Красноярск
12:05 17 Сентября 2022
искусство, объекты, театр, в красноярске
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В центре Красноярска появился новый арт-объект. Большое сердце стоит у здания драмтеатра имени Пушкина. Арт-объект был установлен в пятницу, 16 сентября, специально перед открытием нового театрального сезона.

Как рассказала пресс-секретарь театра Мария Сикора в беседе с Gornovosti, творческая группа на протяжении долгого времени размышляли над тем, какой арт-объект можно поставить.

Даже думали над тем, чтобы установить статую Александра Пушкина высотой 3 метра, однако выбор был сделан в пользу композиции «Я люблю театр».

Добавим, что арт-объект будет стоять на улице, вероятно, до ноября. С приходом холодов его уберут.

Фото: © vk.com/sibdrama

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