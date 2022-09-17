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Инспекторы ГИБДД все выходные будут дежурить в Красноярске и на выездах из города

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Красноярск
14:01 17 Сентября 2022
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На дорогах и выездах из Красноярска на протяжении всех выходных будут дежурить сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы проведут несколько мероприятий, которые направлены на профилактику автопроисшествий.

Так, например, на выездах дорожные полицейские проверят соблюдение правил перевозки несовершеннолетних. Ночью инспекторы ДПС будут проверять автомобилистов на трезвость. При этом будет перекрываться проезжая часть в нескольких районах Красноярска.

Добавим, что на загородных дорогах особое внимание уделят пресечению случаев выезда на встречку.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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