42-летнего жителя Курагинского района подозревают в избиении жены и убийстве собаки

В Красноярском крае 42-летний житель Курагинского района стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Его подозревают в избиении жены и жестоком обращении с домашней собакой.

В полиции рассказали, что в среду в дневное время в правоохранительные органы обратилась женщина, сообщившая о домашнем конфликте, в ходе которого ее избил муж и угрожал убийством.

Приехав на место инцидента участковый установил, что подозреваемый причастен к жестокому обращению с домашней собакой. До этого животное покусало 3-летнюю дочь пары. В тот момент, когда жена злоумышленника была с ребенком в больнице, мужчина в нетрезвом виде в присутствии 13-летней дочери избил собаку, которая впоследствии скончалась.

Добавим, что в отношении подозреваемого завели два уголовных дела. Сейчас он находится под стражей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко