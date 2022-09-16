16 сентября
Красноярск
погода +15 °C
59.67
 
€ 59.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске строители начали забивать сваи для будущего детсада на улице Крайней

Главная Общество
Красноярск
15:40 16 Сентября 2022
в красноярске, детсад, строительство, администрация, застройка
версия для печати Ico_print

В Красноярске стартовали работы по возведению нового детского сада, который будет расположен на улице Крайней. Подрядчик уже выкопал котлован, провел необходимые испытания и начал забивать свайное поле. В общей сложности строителям придется вбить 381 сваю. Достроить детсад подрядная организация будет должна к сентябрю следующего года.

Новое дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 190 детей. Детсад строят в застроенном микрорайоне и вблизи от возводящихся двух блок-секций дома, который должны сдать в следующем году. Жильцами дома станут люди, участвующие в соцпрограммах, включая детей-сирот.

Добавим, что детсад строят с привлечением денежных средств из бюджета края.

Фото: © Администрация г. Красноярска

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 12 новых хоккейных полей построят в Красноярском крае к зиме

12 новых хоккейных полей построят в Красноярском крае к зиме

16 Сентября 2022 г.
Стоимость каждой коробки – от 2 до 4 миллионов рублей
Новости Красноярска: 42-летнего жителя Курагинского района подозревают в избиении жены и убийстве собаки

42-летнего жителя Курагинского района подозревают в избиении жены и убийстве собаки

16 Сентября 2022 г.
Мужчина заключен под страду
Новости Красноярска: В Ачинске и Назарово начал действовать режим НМУ

В Ачинске и Назарово начал действовать режим НМУ

16 Сентября 2022 г.
Режим «чёрного неба» будет действовать до 19 сентября
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 236 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 236 человек

16 Сентября 2022 г.
Темп вакцинации от COVID-19 в регионе увеличился
Новости Красноярска: В Красноярске телефонные аферисты по ошибке позвонили в пресс-службу полиции

В Красноярске телефонные аферисты по ошибке позвонили в пресс-службу полиции

16 Сентября 2022 г.
Оперативники задержали курьера
Новости Красноярска: В Красноярске обучение уходу за маломобильными людьми прошли 156 выпускников

В Красноярске обучение уходу за маломобильными людьми прошли 156 выпускников

16 Сентября 2022 г.
Программа рассчитана на соцработников, родственников и волонтёров по уходу за инвалидами
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

12 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

15 Сентября 2022 г.
Встреч с человеком он старается избегать
Новости Красноярска: Белый медведь Диксон никогда не сможет ходить

Белый медведь Диксон никогда не сможет ходить

13 Сентября 2022 г.
У медведя перелом позвонка и контузия спинного мозга
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru