В Красноярске строители начали забивать сваи для будущего детсада на улице Крайней

В Красноярске стартовали работы по возведению нового детского сада, который будет расположен на улице Крайней. Подрядчик уже выкопал котлован, провел необходимые испытания и начал забивать свайное поле. В общей сложности строителям придется вбить 381 сваю. Достроить детсад подрядная организация будет должна к сентябрю следующего года.

Новое дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 190 детей. Детсад строят в застроенном микрорайоне и вблизи от возводящихся двух блок-секций дома, который должны сдать в следующем году. Жильцами дома станут люди, участвующие в соцпрограммах, включая детей-сирот.

Добавим, что детсад строят с привлечением денежных средств из бюджета края.

Фото: © Администрация г. Красноярска