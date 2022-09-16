Субподрядчик взыскивает свыше 49 млн. рублей с АО «КрасноярскТИСИЗ» за корректировку проекта метро

За работы по корректировке проектно-сметной документации строительства первой очереди метрополитена в Красноярске субподрядчик намерен взыскать свыше 49 млн. рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

14 сентября в Арбитражный суд поступило исковое заявление ООО «Консалтинговый центр «Бизнес-информ-анализ» о взыскании АО 49 064 922,28 руб. по договору субподряда.

Во исполнение заключённого между КГКУ «Краевое транспортное управление» и АО «КрасноярскТИСИЗ» госконтракта, 10 октября 2019 года между АО «КрасноярскТИСИЗ» и обществом заключён договор субподряда на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации. 30 декабря 2019 года стороны подписали акт приёмки-передачи выполненных работ на сумму 431 457 712,00 руб., согласно условиям договора, в качестве обеспечения исполнения договора до получения положительного заключения госэкспертизы подрядчиком удерживается 10 % суммы выполненных работ.

Истец указывает, что 8 октября 2020 года заключено дополнительное соглашение к госконтракту. В нём существенно изменены исходные данные на проектирование, этапы строительства и т.д. В связи с чем общество лишено возможности получения 10 % (42 195 771,20 руб.).

Это и послужило основанием для обращения субподрядчика в суд.

Вопрос о принятии искового заявления к производству Арбитражного суда будет решён в течение 5 рабочих дней.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов