Барбарисовая аллея украсила популярный остановочный пункт городских электропоездов – платформу Путепровод

16 сентября, в рамках экологической акции КрасЖД, железнодорожники высадили 160 саженцев барбариса на остановочном пункте Путепровод в Красноярске. Ежедневно здесь проходит 36 городских электропоездов, отсюда отправляются в поездки более 1000 пассажиров.

Новая зеленая аллея из молодых кустарников украсила территорию в непосредственной близости от перронов.

Саженцы были выращены в питомнике и тщательно отобраны участниками акции. Чтобы деревья прижились, железнодорожники прошли специальный инструктаж и внимательно следовали технологии посадки.

Цель мероприятия – благоустройство станций и увеличение количества зелёных насаждений в городах и поселках, где проходит Красноярская магистраль.

Организаторы акции надеются, что в будущем площадь, прилегающая к платформе Путепровод, станет небольшим зеленым сквером, по которому будут проходить пассажиры электричек и смогут гулять красноярцы.

Отметим, что мероприятие КрасЖД состоялось в рамках общероссийского экологического субботника «Зелёная Россия». Работу по озеленению станций железнодорожники планируют продолжить.