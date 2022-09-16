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Барбарисовая аллея украсила популярный остановочный пункт городских электропоездов – платформу Путепровод

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Красноярск
15:02 16 Сентября 2022
железные дороги, сотрудники, благоустройство, остановки, транспорт
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16 сентября, в рамках экологической акции КрасЖД, железнодорожники высадили 160 саженцев барбариса на остановочном пункте Путепровод в Красноярске. Ежедневно здесь проходит 36 городских электропоездов, отсюда отправляются в поездки более 1000 пассажиров.

Новая зеленая аллея из молодых кустарников украсила территорию в непосредственной близости от перронов.

Саженцы были выращены в питомнике и тщательно отобраны участниками акции. Чтобы деревья прижились, железнодорожники прошли специальный инструктаж и внимательно следовали технологии посадки.

Цель мероприятия  – благоустройство станций и увеличение количества зелёных насаждений в городах и поселках, где проходит Красноярская магистраль.

Организаторы акции надеются, что в будущем площадь, прилегающая к платформе  Путепровод, станет небольшим зеленым сквером, по которому будут проходить пассажиры электричек и смогут гулять красноярцы. 

Отметим, что мероприятие КрасЖД состоялось в рамках общероссийского экологического субботника «Зелёная Россия». Работу по озеленению станций железнодорожники планируют продолжить.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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