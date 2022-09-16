Международный день студенческого спорта отпразднуют в Красноярске 18 сентября

В Красноярске в это воскресенье, 18 сентября, будет проведен международный день студенческого праздника. Мероприятие состоится на территории спортивного комплекса «Радуга».

Для гостей праздника подготовлены интерактивные площадки. Студенты поборются за победу в шахматах, перетягивании каната, стритболе и армрестлинге.

Кроме того, каждый желающий сможет сдать нормативы ГТО и принять участие в спортивной викторине. Окончанием праздничного мероприятия станет массовый забег.

Фото: © Минспорта Красноярского края