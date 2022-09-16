На севере жители пос. Тухарде вынуждены ездить закупать продукты за 90 км

Многие продукты на север везут издалека, из-за этого они дороже. Хуже всего с фруктами и овощами: приходится втридорога покупать недозрелые безвкусные мандарины и бананы. А бывает, оказывается, продукты у северян и вовсе отсутствуют — их просто не завозят.

— Часто у коренных малочисленных народов севера существуют проблемы с завозом продовольствия. К примеру, на днях звонили из Туруханска, жаловались, тоже самое в Волочанке — то баржа не доехала, то ещё что, — рассказал журналистам Sibnovosti.ru Семён Пальчин, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае. — Был в пос. Тухарде (Таймырский Долгано-Ненецкий район) там, к сожалению, ассортимента товаров нет, кроме того, цены «заоблачные». Жители вынуждены ездить закупаться в Дудинку. А ведь кто-то может, а кто-то — нет. И в Эвенкии есть такие сигналы.

Существует ещё такая проблема, как доступность транспорта. Возникали вопросы и по почтовым услугам. К примеру, в декабре прошлого года накопилось столько почты, что не могли перевезти! А ведь люди через почту иной раз заказывают что-то, чтобы выжить.