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Как выживают северяне Красноярского края при снижении доли квот на вылов рыбы и добычу животных

Главная Общество
Красноярск
19:05 16 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, север, охотник
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На сегодняшний день у коренных малочисленных народов существуют проблемы с охотой и рыбалкой.

— Нас волнует снижение доли квот на добычи (выловы) водных биоресурсов, на промысел животного мира. Учёные призвали усилить охрану дикого северного оленя. Чтобы сохранить популяцию, предлагают жёсткие меры — от сокращения лимитов добычи до полного запрета охоты. Всё это больно ударит по коренным народам. Сейчас органы государственной власти ищут каким образом это дело компенсировать, — рассказал журналистам Sibnovosti.ru Семён Пальчин, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае.

Кроме, этого, существует такая проблема — часто северяне попадают в число браконьеров из-за того, что хотят прокормить свою семью. Занимаясь традиционным для коренных народов трудом, они не имеют другого источника доходов.

Подробнее можно почитать по ссылке.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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