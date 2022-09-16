Полмиллиона рублей выплатит житель Ермаковского района за покушение на жизнь 12-летнего сына

В Красноярском крае состоялся суд над 38-летним жителем Ермаковского района, которого обвиняли в покушении на убийство 12-летнего сына. Мужчину признали виновным. Судом было установлено, что летом минувшего года злоумышленник вместе с несовершеннолетним сыном находился в подсобном помещении. В какой-то момент между ними случилась ссора из-за того, что подросток отказался помогать по дому.

В итоге мужчина несколько раз ударил сына ладонью по затылку, взял веревку и накинул на шею ребенка, затягивая ее. Несмотря на крики сына, он взял нож и нанес ударь в грудь, а затем сбежал с места преступления. Подростку был нанесен тяжкий вред здоровью.

Решением суда отец мальчика был признан виновным и его приговорили к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Также из-за нанесения ребенку психического и физического вреда здоровью с мужчины взыскана компенсация в 500 тыс рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости