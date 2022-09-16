16 сентября
Красноярск
погода +10 °C
60.03
 
€ 59.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Полмиллиона рублей выплатит житель Ермаковского района за покушение на жизнь 12-летнего сына

Главная Общество
Красноярск
20:05 16 Сентября 2022
в красноярском крае, суд, покушение, убийство, преступление, преступник
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае состоялся суд над 38-летним жителем Ермаковского района, которого обвиняли в покушении на убийство 12-летнего сына. Мужчину признали виновным. Судом было установлено, что летом минувшего года злоумышленник вместе с несовершеннолетним сыном находился в подсобном помещении. В какой-то момент между ними случилась ссора из-за того, что подросток отказался помогать по дому.

В итоге мужчина несколько раз ударил сына ладонью по затылку, взял веревку и накинул на шею ребенка, затягивая ее. Несмотря на крики сына, он взял нож и нанес ударь в грудь, а затем сбежал с места преступления. Подростку был нанесен тяжкий вред здоровью.

Решением суда отец мальчика был признан виновным и его приговорили к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Также из-за нанесения ребенку психического и физического вреда здоровью с мужчины взыскана компенсация в 500 тыс рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Международный день студенческого спорта отпразднуют в Красноярске 18 сентября

Международный день студенческого спорта отпразднуют в Красноярске 18 сентября

16 Сентября 2022 г.
Праздник пройдет в спорткомплексе «Радуга»
Новости Красноярска: Как выживают северяне Красноярского края при снижении доли квот на вылов рыбы и добычу животных

Как выживают северяне Красноярского края при снижении доли квот на вылов рыбы и добычу животных

16 Сентября 2022 г.
Учёные призвали усилить охрану дикого северного оленя
Новости Красноярска: 12 новых хоккейных полей построят в Красноярском крае к зиме

12 новых хоккейных полей построят в Красноярском крае к зиме

16 Сентября 2022 г.
Стоимость каждой коробки – от 2 до 4 миллионов рублей
Новости Красноярска: 42-летнего жителя Курагинского района подозревают в избиении жены и убийстве собаки

42-летнего жителя Курагинского района подозревают в избиении жены и убийстве собаки

16 Сентября 2022 г.
Мужчина заключен под страду
Новости Красноярска: В Ачинске и Назарово начал действовать режим НМУ

В Ачинске и Назарово начал действовать режим НМУ

16 Сентября 2022 г.
Режим «чёрного неба» будет действовать до 19 сентября
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 236 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 236 человек

16 Сентября 2022 г.
Темп вакцинации от COVID-19 в регионе увеличился
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

12 Сентября 2022 г.
Его отец ключ от сейфа с оружием хранил на гвозде, вбитом в стену, рядом с сейфом
Новости Красноярска: В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

12 Сентября 2022 г.
Инцидент произошел ночью
Новости Красноярска: В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

15 Сентября 2022 г.
Встреч с человеком он старается избегать
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru