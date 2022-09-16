В Канске сотрудник компьютерного клуба похитил деньги с карты клиента и потратил на скин в Counter-Strike

В Красноярском крае 21-летнего сотрудника компьютерного клуба из Канска подозревают в хищении денег с карты посетителя и покупке виртуального предмета в популярной игре Counter-Strike. В полицию с заявлением о пропаже шести тысяч рублей обратился 54-летний житель Канска. Как выяснилось позднее, к краже денежных средств причастен один из барменов компьютерного клуба.

Правоохранители установили, что потерпевший передал подозреваемому свою карту для оплаты интернет-игры. Злоумышленник просьбу выполнил и воспользовавшись случаем, записал реквизиты карты, с помощью которых привязал платежку к платформе, где играл сам. Затем он купил скин для своего персонажа в игре.

На данный момент 21-летний житель Канска задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. «Кража». Ему грозит до шести лет колонии.

Фото: © архив Sibnovosti.ru