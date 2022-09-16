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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 236 человек

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Красноярск
16:20 16 Сентября 2022
в красноярском крае, красноярск, общество, вакцинация, заболевание
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Подтверждённых диагнозов на 15 сентября — 1 236.

Отметим, темп вакцинации от COVID-19 в Красноярском крае увеличился.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в крупных торговых центрах Красноярска снова начали работать внебольничные пункты вакцинации:

  • ТРЦ «Планета» с 12:00 до 16:00, вторник - воскресенье;
  • ТЦ «Зеленый» с 08:00 до 20:00, вторник - воскресенье;
  • ТЦ «Изумрудный город» с 12:00 до 16:00, вторник - воскресенье;
  • ТЦ «Мега» с 12:00 до 16:00, среда - воскресенье.
  • ТЦ «Красноярье» с 12:00 до 18:00, за исключением понедельника и четверга;
  • Ж/д вокзал по будням с 14:00 до 20:00;
  • Вакциномобиль на ул. 9 Мая, 77 с 09:00 до 18:00 по будням, с 09:00 до 16:00 в субботу.

Добавим, что в общей сложности в Красноярском крае сейчас работают 129 стационарных пункта вакцинации, два вакциномобиля.

Фото: © Наталья Горшкова / РИА Новости

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