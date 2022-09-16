У скончавшегося в Красноярске 11-летнего каратиста был врожденный порок сердца

В Красноярске на этой неделе, 13 сентября, в утреннее время 11-летний мальчик шел на занятия по карате. Прямо перед входом в спортклуб он потерял сознание и упал. Как пишет «КП-Красноярск», лежащего на земле ребенка заметил рабочий и вместе с прохожими начал его реанимировать, вызвав скорую помощь.

По мнению мужчины, когда приехали медики, то мальчик был еще жив. Вскоре стало известно, что ребенок умер. В пятницу, 16 сентября, в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что судебно-медицинская экспертиза показала, что несовершеннолетний страдал врожденным пороком сердца. Заболевание было диагностировано после смерти ребенка.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости