16 сентября
Красноярск
погода +15 °C
59.67
 
€ 59.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

У скончавшегося в Красноярске 11-летнего каратиста был врожденный порок сердца

Главная Общество
Красноярск
13:11 16 Сентября 2022
в красноярске, погиб, ребенок, следствие, следователи
версия для печати Ico_print

В Красноярске на этой неделе, 13 сентября, в утреннее время 11-летний мальчик шел на занятия по карате. Прямо перед входом в спортклуб он потерял сознание и упал. Как пишет «КП-Красноярск», лежащего на земле ребенка заметил рабочий и вместе с прохожими начал его реанимировать, вызвав скорую помощь.

По мнению мужчины, когда приехали медики, то мальчик был еще жив. Вскоре стало известно, что ребенок умер. В пятницу, 16 сентября, в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что судебно-медицинская экспертиза показала, что несовершеннолетний страдал врожденным пороком сердца. Заболевание было диагностировано после смерти ребенка.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Норильске при продаже ипотечной квартиры мужчина присвоил более 2 млн рублей

В Норильске при продаже ипотечной квартиры мужчина присвоил более 2 млн рублей

16 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ
Новости Красноярска: В Канске сотрудник компьютерного клуба похитил деньги с карты клиента и потратил на скин в Counter-Strike

В Канске сотрудник компьютерного клуба похитил деньги с карты клиента и потратил на скин в Counter-Strike

16 Сентября 2022 г.
Подозреваемым оказался 21-летний парень
Новости Красноярска: В Красноярске пьяный мужчина угнал автомобиль

В Красноярске пьяный мужчина угнал автомобиль

16 Сентября 2022 г.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража»
Новости Красноярска: В Минусинском районе работает мобильный «Кванториум»

В Минусинском районе работает мобильный «Кванториум»

16 Сентября 2022 г.
Занятия после первого приезда «Кванториума» продолжались дистанционно
Новости Красноярска: Житель Красноярского края съедает 22 килограмма рыбы в год

Житель Красноярского края съедает 22 килограмма рыбы в год

16 Сентября 2022 г.
За 10 лет население стало значительно чаще включать в рацион этот продукт
Новости Красноярска: Владислав Логинов официально вступил в должность главы Красноярска

Владислав Логинов официально вступил в должность главы Красноярска

16 Сентября 2022 г.
Торжественная церемония инаугурации прошла в администрации города
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

12 Сентября 2022 г.
Его отец ключ от сейфа с оружием хранил на гвозде, вбитом в стену, рядом с сейфом
Новости Красноярска: В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

12 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Новости Красноярска: 48 пачек нелегального табака нашли у ранее судимого красноярца

48 пачек нелегального табака нашли у ранее судимого красноярца

14 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru