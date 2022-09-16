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12 новых хоккейных полей построят в Красноярском крае к зиме

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Красноярск
17:35 16 Сентября 2022
строительство, хоккей, площадка, спорт, в красноярском крае, правительство, министерство, министр
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В настоящее время в Красноярском крае вовсю осуществляются мероприятия по строительству хоккейных полей. К началу предстоящей зимы в различных муниципалитетах региона должно появиться 12 площадок. Причем два хоккейных поля должны открыться в Емельяновском и Саянском районах.

По мнению министра спорта края Дениса Петровского, хоккейная площадка позволяет дать нужный импульс для развития данного вида спорта на местах. Это можно назвать положительным момент в выполнении ключевой цели нацпроекта «Демография» по формированию культуры здорового образа жизни и привлечению к регулярным физическим занятиям населения».

Возведение хоккейных полей находится в различной степени готовности. Коробка, которая откроется в Красноярске, уже практически завершена. Появится она на улице Рейдовая и ее площадь составит почти 1,5 тыс кв. м. До конца текущего месяца вокруг поля разместят опоры со светильниками.

В селе Отрок Идринского района новая хоккейная площадка меньшего размера. Ее оснастят стеклопластиковыми бортами, освещением и оборудованием для игры в хоккей, мини-футбол, а также волейбол.

Все хоккейные коробки стараются сделать многофункциональными. Добавим, стоимость одной площадки – от 2-х до 4-х миллионов рублей.

Фото: © Минспорта Красноярского края

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