Сегодня бывший первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов официально вступил в должность главы Красноярска. Торжественная церемония инаугурации прошла в администрации города.

Владислав Логинов принял присягу. Ему также вручили атрибуты власти — геральдическую подвеску, знак «Звезда мэра», ключ от Красноярска.

Напомним, 13 сентября выбрали нового мэра Красноярска. Им стал Владислав Логинов. За него депутаты проголосовали единогласно.

В финальной политической гонке принимали участие только два кандидата — Владислав Логинов и Вадим Войцеховский. Второй претендент призвал коллег голосовать за своего оппонента.