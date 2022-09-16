В Красноярске обучение уходу за маломобильными людьми прошли 156 выпускников

С момента открытия в Красноярске «Академии ухода» прошёл год. Это уникальный проект, где обучают уходу за маломобильными людьми.

— За это время получить знания и навыки смогли 156 человек. Положительный опыт отмечен губернатором Александром Уссом. Благодаря этому в ближайшее время у «Академии ухода» появится филиал в Норильске, — сказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Отметим, что учебные аудитории оснащены современным оборудованием, призванным облегчать жизнь нуждающемуся в помощи человеку и тому, кто за ним ухаживает. На уделяется внимание и психологическому состоянию. Специалисты рассказывают, как эффективно построить комфортные взаимоотношения с подопечным, рассказали в пресс-службе министерства социальной политики Красноярского края.

Программа рассчитана на соцработников, родственников и волонтёров по уходу за маломобильными людьми. Программа также предполагает методическое сопровождение уже действующих во всех городах и районах края школ родственного ухода.

Курс лекционных и практических занятий для родственников короче почти в 2,5 раза от образовательной программы для специалистов учреждений социального обслуживания. Так как эти люди не могут на долгое время оставлять своих маломобильных родственников.

Сейчас идёт очередной набор в группу для родственников и волонтёров. Занятия начнутся с 19 сентября. С 10 по 13 октября и с 21 по 24 ноября планируется сформировать ещё две группы.

Обучение бесплатное. Для записи в группу нужно позвонить по телефону 8(391)298-42-45 или оставить заявку на сайте.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов