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В Красноярске начали мыть подземные переходы и ремонтировать автобусные остановки

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Красноярск
12:37 16 Сентября 2022
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В Красноярске вовсю ведутся работы по благоустройству и озеленению городского пространства. Организации и предприятия осуществляют комплекс мероприятий, которые в зимний период выполнить не удастся.

На этой неделе специалисты проверили состояние подземных переходов, после чего приступили к оштукатуриванию, покраске и мытью. Кроме того, особое внимание было уделено остановкам общественного транспорта, которые часто повреждают вандалы.

Зачастую на павильонах расклеивают объявления, рисуют и просто-напросто ломают. В особенности наносятся повреждения поликарбонату. На данный момент на некоторых остановках его пытаются заменить на металлические листы. Подобный комплекс мероприятий прошел на остановках в районе Предмостной площади, ул. Молокова, ул. Елены Стасовой и на Сопке. Также рабочие дополнительно помыли еще 45 остановок.

Добавим, что 24 сентября в Красноярске пройдет полномасштабный общегородской субботник.

Фото: © Администрация г. Красноярска

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