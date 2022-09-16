В Красноярске школьница получит 50 тысяч рублей за отравление в столовой

В Красноярске компанию, занимавшуюся питанием школьников, заставят выплатить ученице 50 тыс. руб. морального вреда из-за отравления.

Прокуратура Октябрьского района провела проверку по факту заболевания в феврале-марте 2021 года школьников иерсиниозной инфекцией.

Одна из учениц после посещения школы и питания в столовой стала плохо себя чувствовать. У неё поднялась температура, появились покраснения на коже. Она лечилась в стационаре с диагнозом «иерсиниозная инфекция», сообщает прокуратура Красноярского края.

Услуги по организации питания обучающихся оказывало ООО «Развитие» (в последующем переименовано в ООО «Краспит»).

Прокуратура обратилась в суд с иском к ООО «Краспит» о взыскании компенсации морального вреда.

Решением суда в удовлетворении требований прокурора было отказано.

Судебный акт обжалован прокурором в суд апелляционной инстанции.

Красноярский краевой суд согласился с доводами апелляционного представления прокурора и взыскал в пользу школьницы компенсацию морального вреда — 50 тыс. руб.

Судами рассмотрено и удовлетворено 22 исковых заявления прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу учащихся на сумму 1 млн 85 тыс. рублей. Еще 19 исков находятся на рассмотрении.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина