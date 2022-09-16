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В Богучанском районе мужчина фиктивно прописала у себя 12 иностранцев

Главная Общество
Красноярск
15:02 16 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, иностранцы
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Сотрудники ОМВД установили факт фиктивной регистрации 12 иностранцев в пос. Таёжный, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По прописке полицейские не застали ни самих иностранных граждан, ни их вещей, свидетельствующих пребывание хоть одного из 12 человек. Соседи подтвердили, что в квартире, кроме собственника и его семьи никто не проживает. Со слов односельчан, иностранцы — дополнительный и незаконный способ дохода для собственника квартиры.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до трех лет.

А в отношении другого мужчины, являющегося собственником помещения, где фактически расположились иностранцы составлены административные материалы по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ. Сумма штрафа — 24 000 рублей.

Иностранцев сняли с учёта.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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