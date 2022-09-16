В Красноярске пьяный мужчина угнал автомобиль

В конце июня 2021 года в дежурную часть поступило заявление от Красноярца о том, что неизвестный похитил его автомобиль, который стоял во дворе без бензина и аккумулятора.

Полицейские установили, что кражу совершил ранее судимый мужчина 1984 года рождения. Он рассказал, что приезжал к родственникам в гости и увидел брошенный ВАЗ-21061. Съездив домой, он снял аккумулятор со своей машины и поставил на ту, которую планировал похитить и заправил её. На угнанном транспорте он уехал в Партизанский район. На следующий день его остановили госавтоинспекторы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, кроме этого, установлено, что мужчина уже был лишён прав.

— По факту повторного вождения в алкогольном опьянении суд вынес мужчине приговор — 1 года 6 месяцев лишения свободы, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. — Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков