В Минусинском районе работает мобильный «Кванториум»

В пос. Знаменка для учеников школы № 1 работает мобильный «Кванториум», который оснащён 3D-принтерами и сканерами, лазерными граверами и дронами. Об этом сообщает министерство образования Красноярского края.

Новый формат дополнительного образования позволяет школьникам ознакомиться с актуальными и востребованными навыками будущего.

В течение двух недель команда наставников занимается со школьниками 12-18 лет по направлениям: виртуальная и дополненная реальность, робототехника, геоинформатика, программирование, 3D-моделирование, беспилотники.

Занятия после первого приезда мобильного «Кванториума» продолжатся дистанционно, педагоги будут сопровождать ребят на онлайн-платформе и приедут, чтобы очно помочь доработать их научные и инженерные проекты. Затем снова будут сопровождать их онлайн. В мае планируется составить рейтинг лучших проектов от ребят Красноярского края. Лидеры получат полезные призы и приглашение на итоговую научно-техническую конференцию детского технопарка.

В этом учебном году мобильный «Кванториум» посетит Енисейск, Ужурский, Балахтинский, Уярский и Ирбейский районы. Занятия проведут более чем для 1 200 школьников.

Занятия для ребят проводят бесплатно. На создание и работу мобильного «Кванториума» в Красноярском крае было привлечено более 30 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Фото: © пресс-служба министерства образования Красноярского края