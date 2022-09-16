В Норильске при продаже ипотечной квартиры мужчина присвоил более 2 млн рублей

В апреле мужчина 1997 года рождения ввиду долга по ипотеке решил продать квартиру в районе Талнах. В Интернете он нашёл объявление о срочном выкупе квартиры, связался с покупательницей и договорился о продаже жилья за 2,2 млн руб. При этом он сообщил, что имеет задолженность по ипотечным выплатам (1,4 млн руб.).

Женщина передала владельцу 2,2 млн руб., часть которой предназначалась для погашения ипотеки, но мужчина не выполнил обещанного. Он потратил деньги, после чего неоднократно переносил дату заключения сделки купли-продажи жилья, зная, что квартира до сих пор находится в обременении. Тогда обманутая обратилась в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко