В Красноярске на водителя ассенизаторской машины завели административное дело

Инспекторы экологического надзора Минэкологии Красноярского края выявили незаконный слив жидких бытовых отходов, сообщают в ведомстве.

Водитель ассенизаторской машины сливал отходы в канализационный люк, не предназначенный для этих целей. Об этом факте в министерство сообщили жители города. Нарушение зафиксировали по ул. Телевизорной, 7 Г.

Оказалось, что у водителя отсутствуют документов для транспортировки и размещения ЖБО.

Возбуждено административное дело. Автомобиль изъяли и поместили на штрафстоянку.

За последние три недели это уже четвёртый автомобиль, который изъяли за незаконную транспортировку отходов.

Сообщать о подобных фактах или любых других нарушениях природоохранного законодательства можно на телефон круглосуточной горячей линии 8800-20-11-116. Сообщения можно оставлять и на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды в разделе «Обращения граждан».

Фото: © vk.com/minecokras