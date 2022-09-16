В Красноярском крае на строительство жилья для специалистов на селе выделено 36,7 млн рублей

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» на строительство жилья для специалистов на селе выделено 36,7 млн рублей.

В этом году средства из краевого бюджета получили АО «Солгон» (Ужурский район), племзавод «Краснотуранский» (Краснотуранский район), фермерское хозяйство Павла Докторука (Манский район). Работодатели построят 8 отдельных домов и один 16-квартирный. Площадь помещений — около 1,5 тыс. кв. метров.

По словам заместителя председателя правительства Красноярского края – министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова, создание служебного жилья — одна из инициативных мер для повышения качества жизни на селе, привлечения в АПК квалифицированных специалистов и рабочих, их закрепления в территориях края.

— Сельхозпроизводители должны вложить в строительство не менее 50 % средств, остальные затраты возместит региональный бюджет. Ввести жильё в эксплуатацию необходимо в течение двух лет после получения субсидии и передать его в пользование работникам, — сказал он.

Отметим, что в прошлом году средства были выделены на строительство 20 домов, один из которых двухквартирный, сообщает министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Также специалисты и рабочие в агропромышленном комплексе и социальной сфере могут обзавестись жильём за 10 % от его стоимости. За 15 лет поддержку получили 2,2 тыс. молодых семей, специалистов и рабочих, учителей, врачей, работников культуры, в том числе 130 специалистов и рабочих в 21 территории края — в этом году. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено 357 млн руб. Это почти на 100 млн руб. больше, чем в прошлом году. В итоге жители поселений построят 8,2 тыс. кв. метров жилья.

В Красноярском крае размер поддержки – 90 % от расчётной стоимости на строительство или покупку жилья – один из самых крупных в России. — Продолжается работа по созданию фонда служебного жилья. Сельхозпроизводители строят дома для своих специалистов при 50 % софинансировании из краевого бюджета. Поддерживают сотрудников госучреждений ветеринарии, городов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, за три года помощь получили 16 специалистов.

Преимущество отдаётся тем, кто решил строить дома. Подать документы могут учащиеся последних курсов средне специальных и высших учебных заведений, заключившие соглашение с работодателем или открывшие бизнес на селе.

Итак, семье из трёх человек полагается 2 млн 624 тыс. рублей. Семье из четырёх человек – 3 млн 499 тыс. рублей, из семи – 6 млн 123 тыс. рублей.

Кроме того, соцвыплаты на улучшение жилищных условий в сельской местности предоставляют муниципалитеты. В этом году 31,5 млн руб. из краевого бюджета получил Краснотуранский район. В трёх сельсоветах построят 11 домов для работников АО «Тубинск», племзавода «Краснотуранский», библиотеки, больницы, Южного аграрного техникума, школы, центра детского творчества. Будущие жильцы софинансируют строительство в размере 9 % от его стоимости. При этом 90 % затрат возместит региональный бюджет, 1 % — бюджет территории края.

В этом году на программу комплексного развития сельских территорий из бюджетов разных уровней выделено 519 млн руб., из них более 508 млн руб. — это краевые деньги.

Фото: © газета «Власть труда»