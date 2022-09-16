Жители 11 населенных пунктов Боготольского района получали некачественную воду

В Красноярском крае в дома жителей 11 населенных пунктов Боготольского района поступала некачественная вода. За это ресурсоснабжающей организации предстоит заплатить штраф.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора выяснили, что организацией были допущены нарушения требований к эксплуатации источников водоснабжения. Так, сотрудники организации не проводили контроль качества воды, отсутствовали проекты по организации зоны санитарной воды водозаборных скважин с разводящей сетью.

Как показали результаты исследования воды, она не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по содержанию марганца и железа, цветности, мутности, жесткости в 11 н.п. В итоге ресурсоснабжающая организация должна устранить все нарушения и выплатить штраф в 20 тыс рублей.

Фото: © Нина Зотина / РИА Новости