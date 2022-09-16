Житель Красноярского края съедает 22 килограмма рыбы в год

Житель Красноярского края в среднем съедает 22 килограмма рыбы и рыбопродуктов в год. Больше всего потребляет население в сельской местности (26 кг), горожане же съедают 21 кг, сообщает Красноярскстат.

За 10 лет население стало значительно чаще включать в рацион этот продукт. Потребление выросло на 3 кг в год.

Вообще эксперты по питанию считают необходимым съедать не менее 24 кг рыбы в год, ведь она содержит витамины, микро- и макроэлементы, жирные кислоты, способствующие профилактике множества заболеваний.

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