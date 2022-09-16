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В Емельяновском районе двое мужчин перевернулись на квадроцикле

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Красноярск
10:30 16 Сентября 2022
в красноярском крае, спасатели, мужчины, пострадавшие
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В четверг, 15 сентября, в вечернее время Красноярском крае двое мужчин перевернулись во время поездки на квадроцикле.

Инцидент произошел на территории Емельяновского района между поселками Богословка и Медведа. Один из мужчин получил черепно-мозговую травму и самостоятельно передвигаться не мог. Таким образом, ему потребовалась эвакуация.

В результате спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали 36-летнего мужчину и передали его врачам.

Спасатели напоминают, что при управлении квадроциклом следует надевать шлем и спецэкипировку. Также необходимо быть крайне внимательными и осторожными, двигаясь с медленной скоростью по незнакомой местности.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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