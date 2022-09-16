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В Красноярске нашли тело 16-летней девушки

Главная Общество
Красноярск
09:15 16 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, убийство
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14 сентября в следственные органы сообщили об обнаружении около дома (ул. Караульная), тела 16-летней девушки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, погибшая находилась в арендованной квартире вместе с компанией приятелей (17-летней девушкой и двумя 20-летними парнями). Около 7:00 тело девушки обнаружила вблизи дома случайная прохожая, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Парней задержали. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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