25 сентября в Красноярске состоится музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

В Красноярске 25 сентября на острове Татышев состоится музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Его маршрут прошёл через 19 городов пяти федеральных округов страны и завершится в столице Красноярского края, пишут на сайте регионального правительства.

Программа начнётся в 14:00 и продолжится до вечера. Можно будет посетить спортивные мероприятия, посмотреть яркое шоу «Сильнейшая нация мира» с экстремальными силовыми номерами на пределе человеческих возможностей. Кроме этого жители смогут принять участие в конкурсах от силачей, послушать выступления лучших красноярских коллективов и исполнителей.

Завершится фестиваль концертом Ольги Кормухиной и группы «7Б».

В конце прозвучит официальный гимн фестиваля, организаторы записали его специально к событию и постарались отразить многогранность российской культуры и силу духа каждого жителя России.

Вход свободный.

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте.