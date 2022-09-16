Экс-глава Богучанского района обвиняется в получении взяток на 15 млн рублей

В Красноярском крае следователями было предъявлено обвинение бывшeму глaвe Бoгучанского райoнa. В следственных органах считают, что с 2015 по 2017 г. злоумышленник, пребывая в Красноярске и Богучанах, вместе с начальником МКУ Богучанского района «Муниципальная служба заказчика» и первым замглавы Богучанского района с помощью посредника 28 раз были получены взятки от 37 тыс рублей до 3,2 млн рублей.

Средства злоумышленник получал от бизнесменов и представителей коммерческих организаций. Взятки обвиняемому передавали для того, чтобы он обеспечил победы в закупках на право проведения работ для района и заключение муниципальных контрактов на возведение и ремонтные работы на сетях тепловодоснабжения, детсадов, общеобразовательных учреждений и других соцобъектов.

Добавим, что общая сумма взяток – 15 млн рублей.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости